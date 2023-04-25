Три места освободилось в кировской Общественной палате

Кандидатуры рассмотрят до конца мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Профильный комитет Заксобрания Кировской области принял решение о поиске новых членов Общественной палаты региона. С таким предложением вышла сама ОПКО.

В составе палаты сейчас три вакантных места: Екатерина Садакова сложила полномочия из-за высокой занятости. Алексея Куклина исключили за непосещение заседаний. Владимир Огородов стал замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

Заявки кандидатов принимают по 10 мая включительно, рассмотрят их до конца месяца. В итоге кандидатуры будут утверждать в Заксобрании.