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НовостиПолитика25 апреля 2023 13:48

Три места освободилось в кировской Общественной палате

Заявки от кандидатов принимают до 10 мая
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Кандидатуры рассмотрят до конца мая.

Кандидатуры рассмотрят до конца мая.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Профильный комитет Заксобрания Кировской области принял решение о поиске новых членов Общественной палаты региона. С таким предложением вышла сама ОПКО.

В составе палаты сейчас три вакантных места: Екатерина Садакова сложила полномочия из-за высокой занятости. Алексея Куклина исключили за непосещение заседаний. Владимир Огородов стал замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

Заявки кандидатов принимают по 10 мая включительно, рассмотрят их до конца месяца. В итоге кандидатуры будут утверждать в Заксобрании.