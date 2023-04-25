Три места освободилось в кировской Общественной палате

Кандидатуры рассмотрят до конца мая.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Профильный комитет Заксобрания Кировской области принял решение о поиске новых членов Общественной палаты региона. С таким предложением вышла сама ОПКО.
В составе палаты сейчас три вакантных места: Екатерина Садакова сложила полномочия из-за высокой занятости. Алексея Куклина исключили за непосещение заседаний. Владимир Огородов стал замминистра сельского хозяйства и продовольствия.
Заявки кандидатов принимают по 10 мая включительно, рассмотрят их до конца месяца. В итоге кандидатуры будут утверждать в Заксобрании.