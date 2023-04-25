Борис Веснин может стать новым главой комитета по регламенту Заксобрания Кировской области

Комитет единогласно поддержал кандидатуру Веснина. Фото: vk.com/zsko43

Комитет по регламенту и взаимодействию с институтами гражданского общества Заксобрания Кировской области может возглавить Борис Веснин. Об этом сообщили в пресс-службе ОЗС.

Вопрос поднимался на заседании комитета, которое состоялось 25 апреля. Обязанности председателя комитета исполнял Роман Титов, однако его избрали главой комитета по экономике, бюджету и развитию предпринимательства, в связи с чем он досрочно сложил полномочия.

Сам Титов выдвинул кандидатуру Бориса Веснина, поскольку тот имеет опыт работы в политике, на госслужбе и крупнейших предприятиях региональной экономики. В поддержку последнего также высказался депутат Виктор Медведков.

В результате комитет единогласно поддержал кандидатуру Веснина. Окончательное решение будет принято на заседании Заксобрания, которое состоится 27 апреля.