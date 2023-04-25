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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 12:54

В Кирове задержали 20-летнего парня с наркотиками

Подозреваемый пытался скрыться от патруля с веществом
Артем ЗАМЯТИН
Молодого человека и вещество передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Молодого человека и вещество передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове задержали молодого человека с наркотиками. Подробностями поделились в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Около девяти часов вечера, патруль вневедомственной охраны проезжал мимо лесополосы в районе слободы Малые Ряби. Сотрудники заметили, как подозрительный парень роется в земле и постоянно оглядывается. Позже молодой человек что-то поднял и положил к себе в карман, потом он заметил росгвардейцев и побежал. Но подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний парень, который искал наркотики.

При допросе он рассказал, что купил вещество через интернет для собственного употребления. Молодого человека и содержимое пакетика передали полицейским для дальнейшего разбирательства.