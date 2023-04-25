Кировчанка с помощью своих детей помогала иностранцам незаконно мигрировать в РФ

На женщину завели уголовное дело за организацию незаконной миграции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области прикрыли канал незаконной миграции иностранцев. Подробности сообщили в региональном УФСБ.

Мигрировать иностранным гражданам в Россию помогла жительница Кировской области. По данным ведомства, она входила в некую преступную группу и действовала по предварительному сговору. Суть была проста: женщина устанавливала фиктивное отцовство иностранцев над своими детьми, имеющими гражданство РФ. Ее действия пресекли сотрудники УФСБ.

На кировчанку завели уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Теперь женщине грозит лишение свободы на срок до семи лет.