В Кирове горячее водоснабжение на Шинников восстановят к завтрашнему дню

Коммунальная авария произошла утром 25 апреля. Фото: скрин с видео vk.com/kirov_blacklist

В Кирове устраняют дефект на теплосетях, из-за которого улицу Шинников залило кипятком. Как рассказал глава горадминистрации Вячеслав Симаков, на участке отключили горячее водоснабжение. Восстановить его планируется, по заверениям «Т Плюс», до завтрашнего дня.

В пресс-службе ресурсоснабжающей компании рассказали, что дефект выявили в тепловой камере. Ремонтные работы проведут после завершения испытаний.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром: из-под земли забил фонтан кипятка. В этот день проводятся испытания сетей, для чего температуру теплоносителя подняли до 120-130 градусов. В результате затопило улицы Шинников и Широнинцев.