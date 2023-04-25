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НовостиОбщество25 апреля 2023 10:20

Пенсионеру из Кировской области не хотели увеличивать пенсию из-за неточности в документах

После вмешательства прокуратуры права мужчины были восстановлены
Артем ЗАМЯТИН
После вмешательства прокуратуры мужчине одобрили повышение пенсии и провели перерасчет.

После вмешательства прокуратуры мужчине одобрили повышение пенсии и провели перерасчет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Опаринского района отказали в увеличении пенсии. Подробнее рассказали в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 88-летнему мужчине отказали в перерасчете и повышении страховых выплат. Решение приняли так как у заявителя не хватало трудового стажа. Надзорный орган при проверке выявил, что с 1997 по 1998 годы мужчина работал на сельхозпредприятии в должности мастера-строителя, но руководитель не внес эти данные в документ.

После вмешательства прокуратуры пенсионеру указали полный стаж. Мужчине одобрили повышение выплат и провели перерасчет.