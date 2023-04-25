17-летний житель Кировской области обокрал своих соседей

Молодой человек проник в чужой дом через окно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель поселка Богородское подозревается в краже с проникновением. Подробностями поделились в СУ СКР по Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 17-летний парень через окно проник в чужой дом. Из помещения он украл телефон, золотые украшения и деньги. Позже подозреваемого задержали.

Сейчас на несовершенно летнего завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража с незаконным проникновением». Следователи выясняют все подробности преступления.