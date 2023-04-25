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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 9:20

17-летний житель Кировской области обокрал своих соседей

Парень вынес из дома телефон, украшения и деньги
Артем ЗАМЯТИН
Молодой человек проник в чужой дом через окно.

Молодой человек проник в чужой дом через окно.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель поселка Богородское подозревается в краже с проникновением. Подробностями поделились в СУ СКР по Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 17-летний парень через окно проник в чужой дом. Из помещения он украл телефон, золотые украшения и деньги. Позже подозреваемого задержали.

Сейчас на несовершенно летнего завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража с незаконным проникновением». Следователи выясняют все подробности преступления.