17-летний житель Кировской области обокрал своих соседей

Молодой человек проник в чужой дом через окно.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Житель поселка Богородское подозревается в краже с проникновением. Подробностями поделились в СУ СКР по Кировской области.
Сотрудники ведомства выяснили, что 17-летний парень через окно проник в чужой дом. Из помещения он украл телефон, золотые украшения и деньги. Позже подозреваемого задержали.
Сейчас на несовершенно летнего завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража с незаконным проникновением». Следователи выясняют все подробности преступления.