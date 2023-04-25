В Костино иномарка насмерть сбила мужчину, стоявшего на проезжей части

Авария произошла поздним вечером. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове насмерть сбили пешехода. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла в поселке Костино 24 апреля в 20.30. У дома №6 по переулку Прудному «Киа Рио» сбила мужчину, стоявшего на проезжей части. Как уточняет ведомство, он не собирался переходить дорогу. В результате происшествия пострадавший скончался.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло два ДТП. В них один человек погиб и один получил травмы.