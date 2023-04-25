26 апреля сотни кировчан останутся без воды

Воды не будет с утра до вечера. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 25 апреля, в двух районах Кирова отключат воду. Как сообщили в МУП «Водоканал», такие меры связаны с ремонтными работами. Параметры подачи изменятся на следующих участках:

Октябрьский район, 09.30 до 18.00:

- улица Тружеников в домах 18, 18а, 20, 22, 22б, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49;

- улица Фабричная в домах 19, 20, 21, 24, 26, 28, 32, 30, 52;

- Северный переулок в домах 4, 9, 11, 13, 15, 17, 23;

- улица Северная в домах 23, 23а, 25, 30, 30а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 47, 49, 49а, 52, 54, 56;

- проспект Строителей в домах 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;

- улица Луговая в домах 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25.

Ленинский район, 09.30 до 18.00:

- улица Левитана в доме 12;

- Динамовский проезд в домах 2, 4, 6, 6/3, 6/1, 8а, 10, 12, 14, 14а, 14/3, 18, 20, 26, 28;

- улица Московская в домах 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 2;

- улица Набережная Грина в домах 15, 17, 19, 21.

Место подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».