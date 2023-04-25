Стало известно, до каких садоводств в Кирове будут ходить сезонные автобусные маршруты

Работа маршрутов продлится до 15 октября.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
«КировПассажирАвтотранс» с 29 апреля запустит сезонные автобусные маршруты до садоводств. Об этом сообщает областное министерство транспорта.
По информации ведомства, маршруты запустят до следующих остановок:
- деревня Исуповская;
- сады «Чистые Ключи»;
- сады «Содружество»;
- сады «Сунчиха»;
- сады «Энергетик»;
- сады «Трапицыны»;
- село Вяз.
Помимо того, до садов «Шинник-6» продлят автобусный маршрут №106.
Как добавили в Минтрансе, сезонные автобусы будут ходить до 15 октября включительно.
Подробное расписание рейсов можно узнать на сайтах ЦДС и КПАТ, а также по телефону диспетчерской службы 48-59-94, 48-59-92.