Житель Кировской области выстрелил в шею своему знакомому

Подозреваемый выстрелил в своего знакомого через стекло автомобиля. ФОТО: СУ СКР по Кировской области

Житель Котельнича хотел пристрелить своего знакомого. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что в субботу, 23 апреля, двое мужчин поссорились около одного из развлекательных центров. Позже один из участников конфликта сел в машину и уехал в другое заведение. На парковке его встретил 36-летний оппонент с пистолетом. Он выстрелил в своего знакомого через стекло автомобиля и скрылся с места преступления. 48-летнего потерпевшего отвезли в больницу с ранением шеи.

В понедельник, 24 апреля, подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следователи выясняют все подробности дела.