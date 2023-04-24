В Вятских Полянах в пожаре погибла женщина

Дом сгорел практически дотла. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Вятских Полянах смертельный пожар унес жизнь женщины. Подробности сообщает Следственный комитет Кировской области.

Трагедия произошла 23 апреля. В одном из жилых домов вспыхнул пожар, в результате которого погибла женщина. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее мы также сообщали, что в Советске загорелись сразу несколько домов. В результате погиб один человек.