Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 апреля 2023 13:56

В Вятских Полянах в пожаре погибла женщина

Следком проводит проверку по факту происшествия
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Дом сгорел практически дотла. Фото: СУ СКР по Кировской области

Дом сгорел практически дотла. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Вятских Полянах смертельный пожар унес жизнь женщины. Подробности сообщает Следственный комитет Кировской области.

Трагедия произошла 23 апреля. В одном из жилых домов вспыхнул пожар, в результате которого погибла женщина. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее мы также сообщали, что в Советске загорелись сразу несколько домов. В результате погиб один человек.