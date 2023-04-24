В Кирове начался гастрономический конкурс региональной кухни «Блюдо Вятки»

Жюри определит победителей в нескольких номинациях. Фото: Мария ЛЕНЦ

Конкурс запустили в преддверии юбилея Кирова. Об этом сообщили в Вятской торгово-промышленной палате.

- Было принято решение сделать еще один подарок нашему городу и подарить ему не просто фирменное блюдо, а целое меню для щедрого вятского застолья, - рассказали в пресс-службе ВТПП.

Оргкомитет будет собирать рецепты от предприятий общепита, поваров и кулинаров до конца мая. После экспертное жюри выберет победителей в нескольких номинациях: «Блины с припеком», «Горячее блюдо», «Суп(похлебка)», «Десерт», «Мясной гриль».

Лучшие блюда войдут в состав вятского меню, которое будет представлять регион на гастрономических выставках и фестивалях, а также, по обещаниям организаторов, подаваться в кафе и ресторанах.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для этого необходимо заполнить заявку и отправить ее в оргкомитет. Все необходимые документы можно найти здесь.