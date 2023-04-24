«Успокоили и переправили на сушу»: в Афанасьевском районе пожарные спасли собаку, застрявшую посреди пруда

Собаку благополучно посадили в лодку и доставили на сушу. Фото: vk.com/afpriziv

В Афанасьевском районе пожарные пришли на помощь собаке, застрявшей посреди пруда. Подробности рассказали в областном ГУ МЧС.

Инцидент произошел в минувшую субботу. В соцсетях разошелся клич о помощи: кто-то из очевидцев заметил на пруду собаку, сидящую на льду без возможности выбраться. Звонок с аналогичной просьбой поступил и в 33-ю пожарную часть.

На помощь питомцу выдвинулись начальник части Михаил Некрасов и старший водитель Алексей Братчиков. По их словам, собака не могла самостоятельно добраться до берега по рыхлому льду. Спасатели подплыли к животному на собственных лодках, успокоили его, забрали с собой и благополучно доставили на сушу.