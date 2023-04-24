В Кильмези сотрудница предприятия лишилась пальцев на работе

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кильмези женщине ампутировало пальцы в результате несчастного случая на работе. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Инцидент произошел на местном предприятии, занимающемся изготовлением мебели. Руководитель поручил одной из сотрудниц встать за клеенаносящий станок, с которым женщина работала впервые. Та решила очистить его от мусора, при этом не отключив оборудование. В результате ее перчатки зацепились за вал, зажав кисти работницы. В результате ей оторвало пальцы рук.

Как заметили в Следственном комитете, пострадавшая не проходила инструктаж по охране труда, проверку знаний и надлежащего обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на станке. По факту несчастного случая возбудили уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.