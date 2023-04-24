В Кировской области не ожидается подтопления населенных пунктов

Прирост воды составляет от 6 до 45 см за сутки. Фото: правительство Кировской области

В Кировской области паводок проходит без чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По последним данным, продолжается подъем уровней на реках Кама, Летка, Кобра, Черная и Белая Холуница, Великая, Молома, Юг, Луза, на Вятке выше гидропоста Киров, незначительный - на Чепце. Прирост составил от 6 до 45 см за сутки. Кировский ЦГМС сообщает, что подтоплений населенных пунктов не планируется.

В местах, с которыми ограничено транспортное сообщение, есть запас продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Работают ФАПы, тушением возгораний занимаются добровольные дружины и муниципальная пожарная охрана.