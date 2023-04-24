Губернатор Кировской области поручил усилить меры безопасности на трассе из Нагорска в Слободской

Жители Нагорского района жалуются на высокую аварийность на трассе и состояние наплавного моста через реку Кобра. ФОТО: правительство Кировской области

Губернатор Александр Соколов поручил усилить меры безопасности на дорогах Нагорского района. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Глава региона принял такое решение после рабочей поездки в муниципалитет. Местные жители жалуются на высокую аварийность на трассе и состояние наплавного моста через реку Кобра. Во время увеличения объема воды конструкция разбирается и несколько населенных пунктов оказываются в изоляции.

Министр транспорта Кировской области Алексей Петряков сообщил, что специалисты изучили проблему. Стоимость постройки постоянного моста обойдется в 750 миллионов рублей. Из-за большой стоимости решено оставить разбирающуюся во время половодья конструкцию, ведь затраты на ее сборку и демонтаж раз в год обходятся в 6 миллионов рублей.

Также губернатор Александр Соколов поручил изучить проблему аварийности на участке дороги от Нагорска в сторону Слободского. На трасе усилят меры безопасности. Провести эту работу поручили сотрудникам Минтранспорта и ГИБДД.