Дмитрий Копосов стал новым главой Подосиновского района

Дмитрия Копосова назначили главой района решением местной Думы. Фото: правительство Кировской области

В Кировской области избрали нового главу Подосиновского района. Им стал Дмитрий Копосов. Об этом сообщает местная администрация.

Дмитрия Копосова избрали на должность главы решением районной Думы, где ранее он занимал пост председателя. Торжественная церемония вступления в должность состоялась в пятницу, 21 апреля.

24 апреля на еженедельной планерке губернатор Александр Соколов поздравил Копосова с назначением и пожелал «всего самого доброго», отметив, что новый глава уже знаком с работой, поэтому должен активно в нее включиться.

Напомним, ранее пост главы Подосиновского района занимал Сергей Синицын. Он подал в отставку в феврале 2023 года.