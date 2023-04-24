В выходные по Кировской области ездили 44 пьяных водителя

Всего за выходные в Кировской области произошло 22 ДТП. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За выходные в Кировской области произошло 22 ДТП, о погибших не сообщается. В региональной Госавтоинспекции поделились итогами «сплошных проверок».

С 21 по 23 апреля в авариях пострадали 23 человека, из них 16 человек несовершеннолетние. Также инспекторы пресекли 499 нарушений ПДД, задержали 44 пьяных водителя и 17 граждан, находящихся за рулем без прав.

В Госавтоинспекции напомнили, что за вождение в нерезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения до двух лет.

Ранее мы рассказывали о ДТП, в котором пострадала годовалая девочка.