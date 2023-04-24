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НовостиОбщество24 апреля 2023 9:11

В выходные по Кировской области ездили 44 пьяных водителя

Сотрудники ГИБДД задержали 44 пьяных водителя в выходные в Кировской области
Артем ЗАМЯТИН
Всего за выходные в Кировской области произошло 22 ДТП.

Всего за выходные в Кировской области произошло 22 ДТП.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За выходные в Кировской области произошло 22 ДТП, о погибших не сообщается. В региональной Госавтоинспекции поделились итогами «сплошных проверок».

С 21 по 23 апреля в авариях пострадали 23 человека, из них 16 человек несовершеннолетние. Также инспекторы пресекли 499 нарушений ПДД, задержали 44 пьяных водителя и 17 граждан, находящихся за рулем без прав.

В Госавтоинспекции напомнили, что за вождение в нерезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения до двух лет.

Ранее мы рассказывали о ДТП, в котором пострадала годовалая девочка.