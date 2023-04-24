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НовостиПолитика24 апреля 2023 9:05

Кировские власти помогут населенным пунктам Запорожской области

Делегация регионального правительства уже выехала на место
Артем ЗАМЯТИН
Власти нашего региона направили в Запорожскую область технику для сезонных работ. ФОТО: Правительство Кировской области

Власти нашего региона направили в Запорожскую область технику для сезонных работ. ФОТО: Правительство Кировской области

Кировская область окажет помощь муниципалитетам Запорожской области. Этой новостью рассказали в региональном правительстве.

В понедельник, 24 апреля, состоялось совещание у губернатора Александра Соколова. Одним из обсуждаемых вопросов стало взятие шефства над четырьмя населенными пунктами с центром в поселке городского типа Веселое. Сейчас туда уже отправились представитель власти нашего региона. Они пообщаются с правительством и жителями новых территорий для полноценного понимания ситуации и определения плана взаимодействия.

Кроме того, вместе с людьми в Запорожскую область направили необходимую для сезонных работ технику.