Кировские власти помогут населенным пунктам Запорожской области

Власти нашего региона направили в Запорожскую область технику для сезонных работ. ФОТО: Правительство Кировской области

Кировская область окажет помощь муниципалитетам Запорожской области. Этой новостью рассказали в региональном правительстве.

В понедельник, 24 апреля, состоялось совещание у губернатора Александра Соколова. Одним из обсуждаемых вопросов стало взятие шефства над четырьмя населенными пунктами с центром в поселке городского типа Веселое. Сейчас туда уже отправились представитель власти нашего региона. Они пообщаются с правительством и жителями новых территорий для полноценного понимания ситуации и определения плана взаимодействия.

Кроме того, вместе с людьми в Запорожскую область направили необходимую для сезонных работ технику.