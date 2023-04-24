В Кирове сгорели три машины ГИБДД

Происшествие случилось утром 24 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Подробности происшествия «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного УМВД. Как стало известно, инцидент произошел утром 24 апреля. Пожар вспыхнул в гаражном боксе на улице Производственной. В результате огонь повредил три служебных автомобиля.

В пресс-службе УМВД по Кировской области сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Вероятно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Советском районе загорелись несколько домов. В результате пожара погиб один человек.