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НовостиОбщество24 апреля 2023 8:08

26 апреля в Кировской области проверят систему оповещения

Граждан призывают соблюдать спокойствие и порядок
Артем ЗАМЯТИН
Кировчан просят не волноваться при проверке систем оповещения.

Кировчан просят не волноваться при проверке систем оповещения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области запустят сирены и громкоговорители. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В среду, 26 апреля, пройдет плановая проверка системы оповещения. Специалисты запустят уличные громкоговорители и сирены, на радиостанциях и телеканалах передадут сообщения с предупреждением.

Власти просят жителей города соблюдать спокойствие и порядок.

Ранее мы рассказывали, что 25 апреля в Кирове закончится отопительный сезон.