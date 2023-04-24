26 апреля в Кировской области проверят систему оповещения

Кировчан просят не волноваться при проверке систем оповещения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области запустят сирены и громкоговорители. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В среду, 26 апреля, пройдет плановая проверка системы оповещения. Специалисты запустят уличные громкоговорители и сирены, на радиостанциях и телеканалах передадут сообщения с предупреждением.

Власти просят жителей города соблюдать спокойствие и порядок.

Ранее мы рассказывали, что 25 апреля в Кирове закончится отопительный сезон.