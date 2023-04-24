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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 8:02

В Кирове годовалая девочка пострадала в ДТП

Малышка получила травмы в результате столкновения двух автомобилей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Девочка находилась в одном из автомобилей. Фото: ГИБДД Кировской области

Девочка находилась в одном из автомобилей. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в ДТП пострадала годовалая девочка. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 22 апреля в 09.55. У дома №233 по улице Павла Корчагина столкнулись «Шевроле Авео» и «Рено Логан». В результате пострадал только один человек - годовалая малышка, находившаяся в одной из иномарок. Насколько тяжелыми оказались ее травмы, ведомство не уточняет.

Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло 22 ДТП, в которых пострадали 23 человека. Погибших, к счастью, нет.