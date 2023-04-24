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НовостиОбщество24 апреля 2023 7:45

В Кировской области психически нездорового мужчину лишили прав

В прокуратуре уточнили, что граждан страдал «параноидальной шизофренией»
Артем ЗАМЯТИН
Наличие прав у психически нездорового, человека является угрозой для жизни и здоровья участников дорожного движения.

Наличие прав у психически нездорового, человека является угрозой для жизни и здоровья участников дорожного движения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителя Арбажского района, страдающего психическим заболеванием, лишили водительских прав. Подробностями поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 39-летнему мужчине утвердили диагноз «параноидальная шизофрения» и поставили на учет к врачу-психиатру. Согласно законодательству РФ, такая болезнь входит в перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортным средством. Вождение с таким диагнозом создает угрозу участникам дорожного движения и может привести к ДТП.

Прокурор Арбажского района направил в суд требование лишить гражданина прав. Иск признали законным и мужчине запретили управлять автомобилем.