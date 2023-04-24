В Советском районе загорелись несколько домов: погиб один человек

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Советском районе в пожаре погиб мужчина. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Трагедия произошла днем 23 апреля. В селе Суводь загорелись сразу несколько жилых домов. После локализации возгорания спасатели начали разбирать завалы и обнаружили в одном из зданий тело 83-летнего мужчины.

По факту случившегося идет доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причина пожара, даже предварительная, пока неизвестна.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.