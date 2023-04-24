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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 6:33

В Советском районе загорелись несколько домов: погиб один человек

В Советском районе мужчина погиб в пожаре после возгорания нескольких домов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Советском районе в пожаре погиб мужчина. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Трагедия произошла днем 23 апреля. В селе Суводь загорелись сразу несколько жилых домов. После локализации возгорания спасатели начали разбирать завалы и обнаружили в одном из зданий тело 83-летнего мужчины.

По факту случившегося идет доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причина пожара, даже предварительная, пока неизвестна.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.