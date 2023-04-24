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НовостиОбщество24 апреля 2023 5:31

В Кирове 24 апреля пройдут плановые отключения электричества

Без света останутся жители нескольких адресов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Отключения займут два-три часа.

Отключения займут два-три часа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове 24 апреля некоторые жители останутся без света. О плановых отключениях сообщает АО «Горэлектросеть».

Отключения запланированы по четырем адресам:

- 13.00-16.00 - Автотранспортный переулок, 4;

- 09.00-11.00 - Лепсе, 32;

- 12.30-15.30 - Дерендяева, 44;

- 08.30-10.30 - Чапаева, 59.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за доставленные неудобства и напоминает, что плановые отключения проводятся для повышения качества энергоснабжения.

Дополнительную информацию кировчане могут получить по телефонам 564-034, 255-977.