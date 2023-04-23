Кировская городская больница обучает 9 врачей-педиатров

Горбольница №2 готовит к выпуску еще восемь врачей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В больницу в поселке Радужный планируют трудоустроить девять новых педиатров. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

С 24 апреля в горбольнице №2 будут принимать по два медика в смену. Такие меры приняты из-за того, что местные жители сообщили главе региона что у одного доктора очень высокая нагрузка.

- В настоящее время вопрос кадрового обеспечения педиатрической службы микрорайона проработан, - сообщила главный врач Кировской городской больницы №2 Наталья Шулятьева. - С понедельника прием будут вести два специалиста, а в августе в поликлинике появится еще один педиатр, сейчас он завершает обучение в медицинском университете по целевому договору.

Также больница готовит к выпуску еще восемь врачей, которые обучаются на разных курсах учебного заведения.