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НовостиЗдоровье23 апреля 2023 8:24

В Унинскую ЦРБ закупили новый УЗИ-аппарат

Новую технику можно использовать автономно
Артем ЗАМЯТИН
Врач ультразвуковой диагностики ЦРБ Людмила Бочковская. ФОТО: правительство Кировской области

Врач ультразвуковой диагностики ЦРБ Людмила Бочковская. ФОТО: правительство Кировской области

В поселке Уни установили новый УЗИ-аппарат. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Как рассказали в региональном Минздраве, техника произведена в России. У нового оборудования есть масса преимуществ перед комплексами старого поколения. Благодаря компактности, специалист может проводить ультразвуковую диагностику не только в кабинете, но и в палате пациента. В автономном режиме аппарат работает более трех часов. Врач ультразвуковой диагностики Унинской ЦРБ Людмила Бочковская уже приступила к изучению техники.

- С помощью новинки мы сможем проводить акушерские, гинекологические, урологические, маммологические, онкологические и другие исследования. Также прибор эффективно обследует сосуды и скелетные мышцы, - рассказала Людмила Бочковская.