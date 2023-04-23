В Унинскую ЦРБ закупили новый УЗИ-аппарат

Врач ультразвуковой диагностики ЦРБ Людмила Бочковская. ФОТО: правительство Кировской области

В поселке Уни установили новый УЗИ-аппарат. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Как рассказали в региональном Минздраве, техника произведена в России. У нового оборудования есть масса преимуществ перед комплексами старого поколения. Благодаря компактности, специалист может проводить ультразвуковую диагностику не только в кабинете, но и в палате пациента. В автономном режиме аппарат работает более трех часов. Врач ультразвуковой диагностики Унинской ЦРБ Людмила Бочковская уже приступила к изучению техники.

- С помощью новинки мы сможем проводить акушерские, гинекологические, урологические, маммологические, онкологические и другие исследования. Также прибор эффективно обследует сосуды и скелетные мышцы, - рассказала Людмила Бочковская.