В Кирове начались поиски 15-летней девушки

Обладающих, какой-либо информацией, просят сообщить волонтерам или в полицию. ФОТО: https://vk.com/lizaalert_kirov

В пятницу, 21 апреля, в Кирове пропала 15-летняя Истелла Жукова. Приметами поделились в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры уточнили, что о ее местоположении ничего неизвестно, но также она может находиться в Пермском крае. Рост: 158 см, нормальное телосложение, темно-каштановые волосы длиной до пояса. Пропавшая была одета в черную кожаную куртку, такого же цвета топ, юбку и белые кроссовки.

Обладающих, какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.