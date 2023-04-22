Губернатор Александр Соколов помог убрать сквер на Карла Маркса в рамках Всероссийского субботника

Губернатор Кировской области вместе с активистами принял участие в уборке общественных территорий. ФОТО: правительство Кировской области

Сегодня, 22 апреля, во всех районах Кировской области состоялась акция «Всероссийский субботник». В рамках мероприятия сотни активистов вышли на улицы своих городов, чтобы убрать мусор.

Причем в акции участвовали не только обычные граждане, но и представители ведущих предприятий и ведомств. К примеру, работники регионального отделения Союза журналистов России, управления массовых коммуникаций и Вятского издательского дома совместно вышли на уборку сквера у дома № 86 по улице Карла Маркса. Присоединился к ним и глава региона Александр Соколов.

- Я живу недалеко, поэтому, когда Союз журналистов пригласил меня на субботник, охотно поддержал инициативу. Уверен, что каждый может навести вокруг себя порядок, - поделился своими эмоциями губернатор.