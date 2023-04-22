В Кирове объявили «Учителя года»

Конкурс проходил с 14 по 21 апреля. ФОТО: Правительство Кировской области

В Кирове завершился конкурс учитель года. Подробностями поделились в региональном правительстве.

Итоги объявили в Вятской филармонии на торжественном вечере. Участие приняли 107 педагогов, которые демонстрировали свое профессиональное мастерство. Конкурс проходил с 14 по 21 апреля. За это время учителя проводили открытые уроки, мастер-классы. Впервые за всю историю подобных мероприятий было определено сразу 12 номинаций.

Победителями конкурса «Учитель года Кировской области» в разных номинациях стали:

- Елена Георгиевна Гордина, учитель биологии школы поселка Гордино Афанасьевского муниципального округа. Победитель в главной номинации «Учитель года»;

- Юлия Игоревна Макарова, учитель химии гимназии города Уржума. Победитель в номинации «Молодой учитель года».

- Надежда Васильевна Полутова, воспитатель детского сада «Сказка» поселок Демьяново Подосиновского района. Победитель в номинации «Воспитатель года».

- Наталия Юрьевна Кощеева, воспитатель детского сада №25 города Кирова. Победитель в номинации «Молодой воспитатель года».

- Денис Андреевич Строкин, педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова. Победитель в номинации «Сердце отдаю детям».

- Денис Сергеевич Домнин, учитель математики и информатики школы с УИОП № 66 города Кирова. Победитель в номинации «Молодой классный руководитель года».

- Юлия Александровна Скурихина, учитель информатики и английского языка школы с УИОП № 66 города Кирова. Победитель в номинации «Педагог-наставник года».

- Ксения Александровна Зудина, педагог-психолог Центра развития творчества детей и юношества «Лабиринт» города Кирова. Победитель в номинации «Педагог-психолог года».

- Ирина Борисовна Григорьева, учитель-дефектолог школы-интерната для обучающихся с ОВЗ города Кирова. Победитель в номинации «Учитель – дефектолог года».

- Татьяна Геннадьевна Солодилова, учитель-логопед детского сада № 31 города Кирова. Победитель в номинации «Учитель-логопед года».

- Юлия Сергеевна Попова, преподаватель профессионального цикла Колледжа промышленности и автомобильного сервиса. Победитель в номинации «Преподаватель профессионального цикла года».

- Елена Владимировна Минчакова, мастер производственного обучения Вятского автомобильно-промышленного колледжа. Победитель в номинации «Мастер производственного обучения года».