Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 15:01

В Кировской области раньше сроков начали обновлять разметку на дорогах

Также подрядчики нанесут пластиковые обозначения на пешеходные переходы
Артем ЗАМЯТИН
Работы продлятся до 1 июля. ФОТО: правительство Кировской области

Работы продлятся до 1 июля. ФОТО: правительство Кировской области

На дорогах Кировской области началась работа по обновлению разметки. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

В этом году из-за ранней весны и теплой погоды процесс начался на месяц раньше. Так, «Вятавтодор» уже отправил технику работать на участке в селе Кстинино. По словам министра транспорта Кировской области Алексей Петрякова, на региональных дорогах планируется нанести боле 1270 километров разметки, на федеральных - более 700 километров, а в Кирове и районах - более 400 километров. Кроме того, для большей безопасности нанесут пластиковую разметку на пешеходных переходах и установят новые светофоры.

Работы продлятся до 1 июля, а в августе перед новым учебным годом краску обновят вблизи образовательных учреждений.