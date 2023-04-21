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НовостиОбщество21 апреля 2023 14:42

В Кирово-Чепецком районе на несколько дней перекроют железнодорожный переезд

Движение ограничат из-за ремонтных работ
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Движение будут ограничивать по ночам.

Движение будут ограничивать по ночам.

Фото: Виталий КАРНАУХ

Как сообщили в пресс-службе ГЖД, речь идет о пути в деревне Чуваши. Движение ограничат из-за необходимости ремонтных работ. Переезд будет недоступен в следующие дни:

- с 20.30 24 апреля до 07.00 25 апреля;

- с 20.30 27 апреля до 07.00 28 апреля;

- с 20.30 29 апреля до 07.00 30 апреля.

Пропуск спецтранспорта будет организован в оперативном режиме.

- Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы сообщали, что на майских праздниках из Кирова отправятся дополнительные поезда.