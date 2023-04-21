Ленина помыли шампунем на Театральной площади

Специалисты почистили памятник от грязи водой и шампунем. Фото: киров.рф

В Кирове идет месячник благоустройства в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. В частности, ведется ремонт и приведение в порядок городских памятников. На днях работники помыли скульптуру Ленина на Театральной площади с помощью воды и специального шампуня.

Как добавили в пресс-службе горадминистрации, этот монумент установили в год столетия со дня рождения вождя пролетариата. Над его созданием работали именитые кировские скульпторы М. М. Кошкин и Ф. А. Шпак, а архитектором был выбран И. М. Синица. Стоит отметить, что памятник на Театральной площади - самая высокая скульптура Ленина.

Добавим, что работы также ведутся в Октябрьском районе. Там ремонтируют девять памятников, расположенных в сельских территориях, в том числе посвященные погибшим в Великой Отечественной войне.

Напомним, 22 апреля в Кирове состоится всероссийский субботник. Прочитать об этом подробнее можно здесь.