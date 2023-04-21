Чтобы собрать деньги детям-сиротам, в Кирове проведут благотворительный концерт

Перед кировчанами выступят воспитанники детской школы искусств № 11. ФОТО: администрация города Кирова

В библиотеке имени Герцена пройдет благотворительный концерт. Подробнее рассказали в мэрии Кирова.

В пятницу, 21 апреля, в 18.00 пройдет пасхальный концерт «Спеши творить добро» детско-юношеской хоровой капеллы «Соловушки Вятки». Перед зрителями выступят воспитанники детской школы искусств № 11 города Кирова. В программе: сочинения духовной православной музыки, произведения русских композиторов, таких как Рахманинов, Чайковский, Лукьянов и другие.

Концерт, проходящий при поддержке Российского детского фонда, открывает областной благотворительный марафон «Спешите творить добро детям земли вятской». Цель акции - объединить предпринимателей, министров различных ведомств и других организаций для оказания помощи сиротам, инвалидам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.