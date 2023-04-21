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НовостиОбщество21 апреля 2023 11:47

Ожидается ли потепление до +18 в Кировской области на выходных

В Кировской области прогнозируется потепление до +18 градусов на выходных
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчан ждет потепление на грядущих выходных.

Кировчан ждет потепление на грядущих выходных.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировский ЦГМС сообщает, что в субботу в Кировской области ожидается повышение температуры воздуха до +18 градусов. В воскресенье термометры также покажут отметку до +18 градусов. Местами по области возможны дождь и снег.

В Кирове температура воздуха в субботу достигнет максимум +16 градусов. В воскресенье - 17 градусов, местами возможен небольшой дождь.

Добавим, что в Кировской области прогнозируется потепление до +22 градусов. Согласно данным портала Gismeteo.ru, уже в понедельник, 24 апреля, температура воздуха повысится до +20 градусов днем. А во вторник, 23 апреля, на улице потеплеет до +22 градусов. Однако стоит помнить, что прогноз может измениться.