В Первомайском районе утилизировали 8 тонн автомобильных шин

Теруправление просит кировчан правильно утилизировать покрышки и камеры. ФОТО: администрация города Кирова

В Первомайском районе Кирова утилизировали 8 тонн шин. Подробностями поделились в городской мэрии.

Всего на эти цели из бюджета потратили 300 тысяч рублей. Такие меры приняли из-за того, что неправильно переработанные изделия очень вредны для почвы. Одна шина будет разлагаться в земле более 120 лет. Все это время состав из смолы, каучука, синтетических полимеров, технических углеродов, сажи и кремниевой кислоты будут отравлять почву, воду и растительность. Сжигать покрышки тоже нельзя, так как они легко воспламеняемые, а при горении выделяют вещества, опасные для здоровья человека и других живых существ. После такого способа утилизации на почве, где это произошло ничего не будет расти в течение 15-20 лет.

Теруправление призывает граждан сохранять окружающую природу и утилизировать изношенные автомобильные покрышки и камеры по всем правилам и нормам.