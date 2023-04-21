В Мурашах в пожаре погиб пенсионер

Пожар мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Фото: СУ СКР по Кировской области
В Мурашах смертельный пожар унес жизнь человека. Подробности сообщили в Следственном комитете Кировской области.
Трагедия произошла 20 апреля. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 73-летнего мужчины. По предварительной информации, пожар мог разгореться из-за неосторожности при курении.
По факту произошедшего проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Кировчан просят уделять больше внимания пожарной безопасности.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.