В Кирове иномарка сбила семилетнего ребенка

В результате происшествия ребенок получил травмы. Фото: ГИБДД Кировской области

Как сообщает областная Госавтоинспекция, авария произошла 20 апреля в 17.50. По данным ведомства, у дома №10 по улице Садаковской «Киа Пиканто» наехала на семилетнего мальчика-пешехода. В результате ребенок получил травмы, насколько серьезные - не сообщается. Известно также, что за рулем находилась 32-летняя женщина.

По данным ведомства, это единственная авария, произошедшая на дорогах Кировской области за минувшие сутки.

Госавтоинспекция напоминает: водители, приближаясь к пешеходному переходу, обязаны уступить дорогу переходящим или вступившим на проезжую часть людям. Пешеходы, в свою очередь, обязаны убедиться, что их видят и пропускают.