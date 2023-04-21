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НовостиОбщество21 апреля 2023 8:46

Роспотребнадзор: качество воды в Кировской области в период паводка не ухудшилось

Ведомство продолжает контролировать ситуацию
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Исследование воды проводится на всех этапах.

Исследование воды проводится на всех этапах.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Областной Роспотребнадзор проводит исследования на всех этапах: в источниках водоснабжения, перед подачей в разводящую сеть, в разводящей сети. Пробы проверяются по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям и показателям радиационной безопасности.

С 1 по 13 апреля специалисты отобрали 38 проб с источников водоснабжения в Кирово-Чепецке, Котельничском, Арбажском, Советском, Санчурском, Яранском, Юрьянском, Мурашинском, Опаринском, Подосиновском и Лузском районах. Из распределительной сети взяли 50 проб в Слободском, Уржумском, Кирово-Чепецком, Котельничском, Советском, Санчурском, Яранском, Юрьянском, Мурашинском, Опаринском, Подосиновском и Лузском районах.

Исследования показали, что качество воды в период паводка не ухудшилось. Доля неудовлетворительных проб остается на уровне 2022 года.