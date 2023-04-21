Роспотребнадзор: качество воды в Кировской области в период паводка не ухудшилось

Исследование воды проводится на всех этапах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Областной Роспотребнадзор проводит исследования на всех этапах: в источниках водоснабжения, перед подачей в разводящую сеть, в разводящей сети. Пробы проверяются по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям и показателям радиационной безопасности.

С 1 по 13 апреля специалисты отобрали 38 проб с источников водоснабжения в Кирово-Чепецке, Котельничском, Арбажском, Советском, Санчурском, Яранском, Юрьянском, Мурашинском, Опаринском, Подосиновском и Лузском районах. Из распределительной сети взяли 50 проб в Слободском, Уржумском, Кирово-Чепецком, Котельничском, Советском, Санчурском, Яранском, Юрьянском, Мурашинском, Опаринском, Подосиновском и Лузском районах.

Исследования показали, что качество воды в период паводка не ухудшилось. Доля неудовлетворительных проб остается на уровне 2022 года.