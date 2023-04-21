Кировские УК, оставшиеся без лицензий, до 1 июня будут выполнять свои обязанности

Госжилинспекция дала пояснения по работе УК, которым не продлили лицензию. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области УК, которым не продлили лицензию, до 1 июня обязаны обслуживать свои дома. Подробности сообщили в региональном правительстве.

Ранее мы сообщали, что 35 управляющих компаний остались без лицензии: ее не продлили за грубые нарушения, допущенные организациями. Их разрешения аннулируют после 1 июня 2023 года. Как пояснили в Госжилинспекции, до этой даты они должны выполнять свои обязанности по обслуживанию многоквартирных домов.

Жильцы, которые останутся без УК, уже сейчас могут самостоятельно принять решение о выборе той или иной обслуживающей организации либо изменении способа управления.

Список компаний, которым не продлили лицензию, можно посмотреть здесь.