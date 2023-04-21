Пьяных водителей будут ловить по всему региону

Проверки пройдут в районах области и ее центре. Фото: ГИБДД Кировской области

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, мероприятие пройдет как в Кирове, так и в районах области. Ловить пьяных водителей будут 21, 22, 23 апреля. Автоинспекторам будут помогать представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».

Госавтоинспекция напоминает: за вождение в пьяном виде положен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Стоит также помнить, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.

- Если вы стали свидетелем правонарушения, сообщите в полицию, - добавили в пресс-службе ведомства.