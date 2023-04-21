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НовостиОбщество21 апреля 2023 7:33

В Кировской области завершились поиски молодого человека из Вахрушей

Пропавшего искали на протяжении нескольких дней
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Молодого человека искали волонтеры и полицейские.

Молодого человека искали волонтеры и полицейские.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области закончились пропавшего без вести молодого человека. Подробности сообщает региональное УМВД.

Напомним, 28-летний житель Вахрушей пропал 17 апреля. По сообщениям волонтеров, он нуждался в медицинской помощи. Молодого человека на протяжении нескольких дней искали добровольцы и сотрудники полиции.

Поиски завершились 21 апреля около 4 часов утра. Пропавшего обнаружили в Вахрушах живым и здоровым. Полиция сообщает, что противоправных действий в отношении молодого человека не совершалось. Всех неравнодушных благодарят за содействие.