В Кирове прошла досрочная сдача ЕГЭ

Организаторы отметили, что в этом году сдача прошла без происшествий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 марта по 19 апреля в Кировской области проходил досрочный этап ЕГЭ для выпускников прошлых лет. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

В вечерней школе города Кирова прошли экзамены по математике, биологии, физике, иностранным языкам, обществознанию, истории, химии, информатике и ИКТ. 46 специалистов подготовили пять аудиторий, оборудованных системами видеонаблюдения. За учениками осуществляли контроль в дистанционном формате и очно. Материалы для экзамена отправлялись через интернет, а после завершения ЕГЭ бланки ответов и регистрации отсканировали в аудиториях ППЭ (пункт проведения экзамена - Ред.).

Затем информацию отправили в региональный центр обработки. Организаторы уточнили, что в этом году досрочная сдача экзамена прошел без каких-либо сбоев.