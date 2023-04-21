21 апреля сотни кировчан останутся без воды

МУП «Водоканал» устраняет неполадки на сетях. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В пятницу, 21 апреля, десятки домов в Кирове останутся без воды. Как сообщили в «Водоканале», такие меры связанны с проведением работ на сетях и устранением неполадок. Параметры подачи изменятся на следующих участках:

Микрорайон Лянгасово, с 09.30 до 19.00:

- улица Комсомольская в домах 2а, 4, 4/1, 6, 13, 13а, 15, 17, 23, 25, 27, 51, 53, 55, 57, 59;

Ленинский район, с 09:00 до 16:00

- 1-й Громовой переулок в домах 28а, 45а;

- 2-й Громовой переулок в доме 34а;

- улица 4-й Пятилетки в домах 43, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 64, 64а, 65, 68, 70;

- улица Гастелло в домах 28, 30, 32, 35, 39, 51;

- улица Громовой в домах 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37;

- улица Калининцы в доме 21;

- улица Коллективная в домах 43, 45, 48, 52а, 55а,57, 58, 59, 65, 65б, 65в, 67, 68, 72, 74, 78, 80;

- улица Морозова в домах 23, 25а, 27, 28, 29;

- улица Новая в домах 59, 61, 64;

- улица Панфиловская в домах 44, 45, 46, 47;

- улица Союзная в домах 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 79;

- улица Фестивальная в домах 53, 55, 59, 63, 71, 77;

- улица Цветочная в домах 1, 6, 9, 10, 20;

- проезд Цветочный в доме 7;

- улица Маршала Конева в домах 7/4.

Место подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».