Видео пожара в Кировской области опубликовали сотрудники МЧС

Благодаря действиям бригады МЧС среди местного населения пострадавших нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18 апреля в Куменском районе произошел пожар в хозяйственных постройках. ГУ МЧС по Кировской области поделились видеозаписью действий пожарных в деревне Березник.

Огонь чуть не перешел на жилые дома, но благодаря слаженным действиям бригады спасателей этого не произошло. Среди местного населения пострадавших нет.

По версии ведомства возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора. Из-за сильного ветра пламя костра перекинулось на сараи.