Сотни жителей поселка Лянгасово остались без воды из-за аварии

Ремонтная бригада уже работает на месте, устраняя возникшие неполадки на сетях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поселке Лянгасово экстренно отключили подачу воды. Как рассказали в «Водоканале», это связанно с аварией на сетях в районе дома №19 на улице Комсомольской. Параметры подачи изменены на следующих участках:

- улица Горького, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 35, 16;

- улица Октябрьская 14, 18, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 45к1, 45к3;

- улица Чапаева 10, 11, 16, 17, 19;

- улица Матросова 10, 11, 12, 16, 18;

- улица О. Кошевого 16, 17, 19, 21, 22, 24, 45, 45а, 47;

- улица Железнодорожная 2, 4, 6, 10, 11, 13;

- улица Пушкина 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

- улица Первомайская 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10;

- улица Целинная 3, 4, 5, 6, 7.

Кроме того, воды не будет в детском саду № 179 и в школе №73.

Ремонтная бригада уже работает на месте, устраняя возникшие неполадки на сетях.

Также решается вопрос о земляных работах. В поселок отправили цистерны с водой, за их передвижением можно следить на официальном сайте МУП «Водоканала».