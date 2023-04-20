Убил за 3 тысячи рублей. Кировчанин сядет в тюрьму на 18 с половиной лет

Мужчина проведет срок в колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю Лебяжского района вынесли приговор за убийство женщины и разбой. Подробностями дела поделились в региональном Следкоме.

23 ноября 2022 года пьяный 43-летний мужчина в селе Красном пришел в гости к 61-летней знакомой, чтобы взять у нее взаймы денег. Пока женщины не было дома, злоумышленник нашел три тысячи рублей. Мужчина решил украсть деньги и положил их в карман. Однако в этот момент в комнату зашла хозяйка квартиры. Местный житель испугался, что женщина обратится в полицию, и начал ее избивать., после чего задушил и скрылся.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 18 лет и 6 месяцев. Свой срок он проведет в колонии строгого режима.