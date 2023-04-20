Губернатор Кировской области поручил почистить лапки собаке

Через несколько дней на обращение кировчанина ответили из министерства транспорта. ФОТО: https://мвд.рф

По приказу губернатора Кировской области статуе собаки у вокзала почистили лапы. Подробнее рассказали в группе «ЗК-злой кировчанин».

12 апреля глава региона Александр Соколов проводил прямой эфир и отвечал на вопросы граждан, которые он просил задавать в социальных сетях. Автор поста из группы «ЗК» задал вопрос губернатору.

- Уважаемый Александр Валентинович, пожалуйста, почистите лапы собаке на привокзальной площади. Питомца на днях забирали на ремонт, потом вернули, но при установке измазали цементом. Вы недавно говорили о развитии туризма в Кировской области. Что видят приезжающие в Киров? Именно это грязное животное, - написал неравнодушный житель города.

Через несколько дней, под комментарием кировчанина появился ответ от регионального минтранспорта:

- Благодарим вас за вопрос. Лапки почищены, - сказали в министерстве транспорта.