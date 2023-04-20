Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 13:04

Директором кировской спортшколы «Родина» назначен Олег Филимонов

Ранее он руководил спортшколами «Перекоп» и «Юность»
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
О назначении стало известно сегодня, 20 апреля. Фото: vk.com/sulik_sergey

О назначении стало известно сегодня, 20 апреля. Фото: vk.com/sulik_sergey

В Кирове назначили нового директора спортшколы «Родина». Об этом рассказал на своей странице в соцсетях министр спорта и туризма Кировской области Сергей Сулик.

По его словам, Олег Филимонов на протяжении более чем 30 лет трудится в спортивной отрасли региона. За это время он зарекомендовал себя как отличный специалист, знающий тонкости и специфику работы в данной сфере. Ранее руководил спортшколами «Перекоп» и «Юность», где достиг успехов не только в подготовке специалистов, но и в улучшении материально-технической базы учреждений.

- Сегодня у нас есть планы и проекты по развитию спортивной школы «Родина». Уверен, что Олег Геннадьевич справится со всеми возложенными на него обязанностями в должности директора. Желаю удачи на этом непростом пути! - написал министр.